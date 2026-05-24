تداولت منصات أوكرانية مقاطع فيديو، قالت إنها تظهر لحظة استهداف منشأة بمدينة بيلا تسيركفا قرب العاصمة كييف فجر الأحد، زاعمة أن الضربة نفذت بصاروخ من طراز "أوريشنيك" الباليستي الروسي.

قالت المصادر والمنصات الأوكرانية التي تداولت المقاطع المصورة، إن انفجارا وقع في موقع داخل مدينة بيلا تسيركفا الواقعة جنوب العاصمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن طبيعة القصف والمشاهد الأولية للانفجارات تُشير إلى أن الضربة نُفذت على الأرجح بواسطة منظومة صواريخ "أوريشنيك" الروسية الباليستية الفرط صوتية.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الهدف أو نوع السلاح المستخدم.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كييف بالتزامن مع إعلان حالة تأهب قصوى لتلقي الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

يذكر أن القوات الروسية تنفذ ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.

يأتي ذلك ردا على جرائم نظام كييف الذي يستهدف يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومرافق الطاقة في المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، وفقا لروسيا اليوم.