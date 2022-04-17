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باكستان تمدد مهلة نقل شحنة من القمح لأفغانستان عبر الحدود مع الهند

10:59 م الأحد 17 أبريل 2022
باكستان تمدد مهلة نقل شحنة من القمح لأفغانستان عبر الحدود مع الهند

باكستان

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إسلام أباد - (د ب أ)

مددت الحكومة الباكستانية الفترة الزمنية لنقل 50 ألف طن متري من القمح والأدوية المنقذة للحياة كمساعدات إنسانية إلى أفغانستان عبر نقطة تفتيش "أتاري- واجاه" بين باكستان والهند.

وكانت الحكومة الباكستانية قد وافقت في نوفمبر 2021، كبادرة خاصة للشعب الأفغاني، على نقل 50 ألف طن متري من القمح والأدوية المنقذة للحياة من الهند إلى أفغانستان عبر حدود واجاه على أساس استثنائي لأغراض إنسانية، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان للأنباء.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، انتهت الفترة الزمنية الممنوحة لنقل المساعدات الإنسانية في 21 مارس 2022.

وطلبت حكومة الهند مؤخرا تمديدا للفترة زمنية لاستكمال عملية النقل، بحسب الوكالة.

وقال المتحدث: "كدليل على جهودنا المخلصة نحو معالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان، تقرر منح تمديد لمدة شهرين لتسهيل استكمال النقل".

وتم إبلاغ المفوضية العليا للهند في إسلام أباد بالقرار المتخذ في هذا الصدد.

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