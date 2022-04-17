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موسكو تحذر من حدوث اشتباكات "غير مقصودة" مع الناتو في القطب الشمالي

05:24 م الأحد 17 أبريل 2022
موسكو تحذر من حدوث اشتباكات "غير مقصودة" مع الناتو في القطب الشمالي

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تشعر بالقلق إزاء مشاركة دول الناتو غير البعيدة عن القطب الشمالي في النشاط العسكري للحلف في المناطق الشمالية، محذرة من حدوث مخاطر اشتباكات غير مقصودة مع قوات الناتو في القطب الشمالي.

ونقلت الوزارة -في بيان نشرته وكالة "تاس" الروسية- أن الدبلوماسي نيكولاي كورتشونوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، قال: "إن تدويل الأنشطة العسكرية للحلف في خطوط العرض العليا، والتي تشارك فيها دول الناتو غير القطبية الشمالية، لا يمكن أن يفشل في إثارة القلق".

وأضاف: "هذا يزيد من مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة، والتي، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، يمكن أن تسبب أيضًا أضرارًا جسيمة للنظام البيئي الهش في القطب الشمالي".

وقال كورتشونوف إن التدريبات العسكرية للناتو في شمال النرويج لا تساعد على تحقيق الأمن في القطب الشمالي، مضيفًا: "زيادة نشاط الناتو مؤخرًا في القطب الشمالي أمر مثير للقلق. في الآونة الأخيرة، جرت تدريبات عسكرية أخرى واسعة النطاق للتحالف في شمال النرويج، والتي، في رأينا، لا تسهم في ضمان الأمن في المنطقة".

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