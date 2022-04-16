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بايدن يستضيف قادة مجموعة أسيان في واشنطن الشهر المقبل

08:56 م السبت 16 أبريل 2022
بايدن يستضيف قادة مجموعة أسيان في واشنطن الشهر المقبل

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في 12 و13 مايو في واشنطن، في إشارة إلى جهود الولايات المتحدة للانخراط مع الرابطة في إطار التنافس مع الصين على النفوذ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر بيان للبيت الأبيض لدى إعلان القمة الخاصة مع رابطة أسيان المؤلفة من 10 دول أن الإدارة الأمريكية تشارك "التزاما في دفع منطقة محيط هندي- هادئ قدما لتصبح حرة ومنفتحة وآمنة ومترابطة ومرنة".

وانتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن "الأعمال العدوانية" للصين في آسيا في جولة في المنطقة في ديسمبر، مما دفع وزارة الخارجية في بكين لتقول إن الولايات المتحدة "تحرض على مواجهة بين التكتلات".

يذكر أن أكبر دول رابطة أسيان من حيث السكان هي إندونيسيا والفلبين وفيتنام، وأن الصين ليست عضوة بها.

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