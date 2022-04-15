تويتر تبحث خطة للحماية من عروض الاستحواذ العدائية بعد رفض عرض ماسك

واشنطن - (د ب أ):

يدرس مجلس إدارة شركة تويتر الأمريكية لخدمات التدوين القصيرة اعتماد إجراء يحمي الشركة من عروض استحواذ عدائية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، في أعقاب عرض لم يتم الترحيب به من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.

وقالت المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم "حبة السم"، وذلك باستبعاد حق المساهم في التفاوض على سعر بيع الأسهم مباشرة.

وقالت بلومبرج إن تويتر يمكن أن تعلن هذه الخطة غدا الجمعة على أقرب تقدير.

ووفقا لأحد المصادر، يرى سيناريو آخر، قيد المناقشة، إن العرض منخفض للغاية.

كان المدير التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية طرح اليوم الخميس 20ر54 دولارا للسهم نقدا لتويتر، أي أن قيمة شركة التواصل الاجتماعي تصل إلى 43 مليار دولار.

كان ماسك الذي قال إن عرضه هو العرض "الأفضل والنهائي" قد نجح بالفعل في الحصول على أكثر من 9% من أسهم تويتر في وقت سابق هذا العام.

واجتمع مجلس إدارة تويتر اليوم الخميس لمراجعة اقتراح ماسك لتحديد ما إذا كان يمثل أفضل مصلحة للشركة ومساهميها كافة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق اليوم الخميس، رفضه للعرض، قائلا عبر حسابه في "تويتر": "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 20ر53 دولاراً للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة وبالنظر إلى آفاق النمو وكوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض".

ويطمح "ماسك" إلى إجراء رزمة تعديلات على "تويتر"، والتي أعلن بعضها منذ شرائه الحصة، أبرزها إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وإمكانية الدفع للمنصة من خلال العملات المشفرة.