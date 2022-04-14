وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور تايوان اليوم وغدا

واشنطن - (د ب أ):

يتوجه وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور ليندسي جراهام اليوم الخميس، إلى تايوان في زيارة تستغرق يومين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المعهد الأمريكي في تايوان قوله في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن زيارة الوفد الذي يضم كذلك كلا من روبرت مينينديز وريتشارد بور وروبرت بورتمان وبنيامين ساس والنائب روني جاكسون تأتي كجزء من زيارة أكبر إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت بلومبرج إلى أن وفد الكونجرس سيجتمع مع كبار القادة التايوانيين لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.