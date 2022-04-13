Masrawy logo white

إعلان

روسيا: اعتقال مدفيدتشوك لتبديله بأسرى أوكرانيين "نهج خطير"

08:31 م الأربعاء 13 أبريل 2022
روسيا: اعتقال مدفيدتشوك لتبديله بأسرى أوكرانيين "نهج خطير"

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

روسيا - (أ ش أ)

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اعتقال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور مدفيدتشوك واقتراح السلطات الأوكرانية تبادله بأسرى أوكرانيين بأنه يُشبه عملية اختطاف ومبادلة الصحفيين الأجانب والروس مقابل فدية خلال فترة العمليات العسكرية في شمال القوقاز، مشيرة إلى أن هذا أمر خطير للغاية.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء: "نعتبر هذا الاتجاه خطيرا للغاية، نظرا لوجود الكثير من السياسيين والشخصيات العامة ذوي التوجهات المعارضة في أوكرانيا".

وأضافت :" لقد مررنا بشيء من هذا القبيل في التسعينيات في شمال القوقاز، عندما تمت دعوة الصحفيين بنشاط، بمن فيهم الصحفيون الأجانب والروس والشخصيات العامة والسياسية من كل من روسيا ودول أخرى إلى منطقة الصراع حيث تقاتل المسلحون والإرهابيون، ثم جرى خطفهم والمطالبة بفدية".

وتابعت زاخاروفا: "أن هذا التكتيك يشبه إلى حد بعيد ما يحدث في أوكرانيا الآن، حيث أن تصريحات نظام كييف تشبه إلى حد بعيد كل ما مرت به بلادنا في شمال القوقاز في التسعينيات".

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
ماريا زاخاروفا تبديل أسرى أوكرانيين روسيا فيكتور مدفيدتشوك

الخبر التالى:

روسيا تتوعد بتدمير مراكز اتخاذ القرار بأوكرانيا إذا استمر تهديد أراضيها
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
بعد قليل.. ليفربول وبنفيكا.. صلاح بديلاً
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا