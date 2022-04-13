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مصر تعزي الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

01:37 م الأربعاء 13 أبريل 2022
مصر تعزي الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

فيضانات في الفلبين

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القاهرة- (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء عن خالص تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة ضربت مناطق عديدة من البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر، حكومةً وشعباً، فى بيان لوزارة الخارجية، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وأكدت مصر على وقوفها بجوار الفلبين في هذا الظرف الأليم.

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