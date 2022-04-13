عاصفة استوائية في الفلبين تؤدي إلى مقتل 58 شخصا وفقد 27 آخرين

مانيلا-(بي بي سي):

بلغ عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين، صباح اليوم، 58 قتيلا، ولا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.

وكان وسط البلاد الأكثر تضررا، إذ سقط غالبية الضحايا فيه، واجتاحت السيول العديد من القرى الزراعية.

وأوضحت السلطات أن الكارثة أوقعت أكثر من مئة جريح. وأدت أيضا إلى نزوح أكثر من 17 ألف شخص بعد أن غمرت المياه منازلهم وانقطعت عنها الكهرباء.

وغالباً ما تضرب الفيليبين كوارث طبيعية. لكن "ميجي" المعروفة في الفيليبين باسم "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام.

وعلقت السلطات أمس عمليات البحث عن المفقودين، لكنها استؤنفت فجر اليوم الأربعاء. وسمح تحسن الطقس لطواقم الإنقاذ، بحسب السلطات المحلية، بالوصول إلى أكثر المناطق تضررا، وبدأوا عملية بحث صعبة في الوحل الذي جرفته السيول.

ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض بدأ يشهد المزيد من العواصف والأعاصير، نتيجة التغير المناخي. والفيليبين من أكثر الدول عرضة لتلك المتغيرات، ويشهد الأرخبيل حوالى عشرين عاصفة سنوياً.

وفي 2013، أدى هايان، أقوى إعصار على الإطلاق يجتاح اليابسة، إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص.