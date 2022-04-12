بايدن يعلق على حادث إطلاق النار في مترو بولاية نيويورك

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، إن إدارته لن "تستسلم" حتى يتم العثور على المشتبه به بإطلاق النار هذا الصباح في مترو أنفاق في بروكلين، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.

وعلق بايدن على الحادث خلال خطاب ألقاه في ولاية أيوا قائلاً: "أنا وزوجتي جيل نصلي من أجل أولئك المصابين وجميع الذين تأثروا بتلك الصدمة. ونحن ممتنون لجميع المستجيبين الأوائل الذين قفزوا في العمل، بمن فيهم المدنيون الذين لم يترددوا في مساعدة زملائهم الركاب في محاولة حمايتهم".

وأشار بايدن، إلى أن فريقه على اتصال مع عمدة مدينة نيويورك ومفوض شرطة نيويورك، مضيفًا أن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعملان بشكل وثيق مع شرطة نيويورك على الأرض".

هذا وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء، عن أن ما لا يقل عن 29 شخصًا دخلوا مستشفيات ولاية نيويورك اليوم إثر حادث إطلاق النار في مترو الأنفاق.

وذكرت الشبكة الإخبارية، أن المعلومات الواردة من المستشفيات المحلية تظهر أن ما لا يقل عن 29 شخصًا في المستشفى إثر الحادث، مشيرة إلى خروج 10 مصابين بعد تلقي العلاج.

ونقلت عن مسؤول في السلطات الصحية بالولاية قوله، إن المستشفيات استقبلت 21 مصابًا بإصابات مختلفة بين اختناق وإصابات بأعيرة نارية، موضحًا أن 11 مصابًا في حالة مستقرة حاليًا.

وتجري حاليًا عملية مطاردة لرجل مسلح تم وصفه بأنه يرتدي قناع غاز وسترة عمال بناء برتقالية اللون.

وقال مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" أن المكتب يساعد دائرة شرطة نيويورك، وأنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الهجوم له صلة بالإرهاب، لكن مقر مكتب التحقيقات الاتحادي يتابع التحقيق.