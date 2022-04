أول مرشد ديني مسلم يصل لرتبة عقيد في الجيش الأمريكي.. من هو خالد شباز؟

كتب- محمد صفوت:

نشر حساب القيادة المركزية للجيش الأمريكي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" تغريدة عن خالد شباز وهو عسكري مسلم في الجيش الأمريكي برتبة عقيد، وهو أول مرشد ديني مسلم يصل إلى هذه الرتبة في الجيش الأمريكي.

وأضافت القيادة في التغريدة المرفقة بصورة العقيد، "نحن فخورون بأن نسميه أيضًا مرشد القيادة المركزية للجيش الأمريكي"، وذيلت التغريدة بهاشتاج رمضان مبارك.

COL Khallid Shabazz is the first Muslim chaplain to reach the rank of Colonel in the U.S. military. We are proud to also call him U.S. Army Central's Command Chaplain. #RamadanMubarak#WhoWeARcent | @CENTCOM | @TFSpartan |@1stTSC | @USArmy | pic.twitter.com/cvDP96kbE7