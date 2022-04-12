إصابة 4 أشخاص إثر انفجار في حانة في برشلونة

برشلونة - (د ب أ)

ذكرت دائرة الإطفاء في برشلونة اليوم الثلاثاء أن مدير حانة بوسط المدينة تعرض لإصابات بالغة وأصيب ثلاثة أخرون بإصابات طفيفة إثر انفجار وحريق أعقبه في الحانة.

وقال ألبرت باليا، نائب عمدة المدينة إن مدير الحانة تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

ووردت للشرطة في وقت سابق مزاعم بإهمال مالك الحانة التي تقع في حي إيشامبلا ببرشلونة.

وذكر باليا إن أمرا قضائيا صدر قبل أيام من الانفجار لإغلاق الحانة، التي تقع قرب شارع المشاة الشهير "لا رامبلا".

ووقع الانفجار قبل الرابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) بوقت قصير. ونشب الحريق الناجم عن الانفجار في الشقق التي تعلو الحانة، فيما تم إجلاء نحو 15 من سكان الشقق عبر سطح المبنى.