موسكو: تدمير أكثر من 200 طائرة ومروحية أوكرانية خلال العملية العسكرية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، يجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 124 طائرة و 82 مروحية و 854 دبابة ومدرعات أخرى في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن مروحيات ومقاتلات الجيش دمرت 40 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال كوناشينكوف، في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، جرى إجمالا تدمير 124 طائرة و82 مروحية، و357 مركبة جوية بدون طيار، و1854 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و202 قاذفة صواريخ متعددة، و777 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 1722 وحدة خاصة".

وأضاف المتحدث: "إن مروحيات ومقاتلات القوات المسلحة تمكنت خلال يوم واحد من تدمير 40 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، من بينها منظومتي صواريخ بوك-م1، ومنظومة صواريخ (أوسا)، و32 مستودعا لتكديس العتاد العسكري الأوكراني".

كما أكد كوناشينكوف أن مروحيتين هجوميتين أوكرانيتين قصفتا أحد الأهداف المدنية بمدينة بيلجورود، في جنوب غرب روسيا المجاور للحدود الأوكرانية، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث، في الإحاطة: "قامت مروحيتان أوكرانيتان من طراز (مي-24) بالتحليق على مستوى بالغ الانخفاض ودخول الأجواء الروسية وقصفتا أحد مستودعات الوقود على أطراف مدينة بيلجورود بالصواريخ"، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم أسفر عن تضرر واحتراق بعض الخزانات.

وأوضح:"هذه المنشأة كانت تقوم بتزويد وسائل النقل المدنية بالوقود ولا علاقة لها بالقوات المسلحة الروسية".

من جانبه، علّق الكرملين أن قصف سلاح الجو الأوكراني منشأة نفطية في مقاطعة بيلجورود قد يؤثر سلبًا في سير المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "إن هذا القصف لا يمكن اعتباره خطوة تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة التفاوض بين موسكو وكييف".

وأضاف بيسكوف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بتفاصيل الحادث"، لافتًا إلى أن القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان توجه إلى بيلجورود بغية إعادة تنظيم سلاسل الإمداد بالوقود وتفادي أي تأثير عليها نتيجة للقصف.

وشدد المتحدث الصحفي للكرملين على أن تفوق القوات المسلحة الروسية في الجو خلال عمليتها في أوكرانيا يمثل حقيقة مطلقة.

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "ميج- 24" في منطقة جولاي بولا و 4 طائرات مسيرة في مناطق نوفاميخيلوفكا وإيزيوم وخاركيف.

وقال كوناشينكوف، "إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت مروحية من طراز "ميج - 24" في الجو في منطقة جولاي بولا وأربع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا وإيزيوم وخاركوف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.