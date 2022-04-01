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اليابان ترفع سقف استقبالها للوافدين من الخارج إلى 10 آلاف شخص يوميا

01:39 م الجمعة 01 أبريل 2022
اليابان ترفع سقف استقبالها للوافدين من الخارج إلى 10 آلاف شخص يوميا

اليابان

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طوكيو- (أ ش أ):

صرح متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بأن اليابان سترفع سقفها اليومي للوافدين من الخارج إلى حوالي 10 آلاف شخص اعتبارًا من 10 أبريل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن قرار الحكومة يرجع إلى تخفيف البلاد تدريجيًا ضوابطها على الحدود بسبب فيروس كورونا مشيرة إلى أن الحكومة في السابق كانت تسمح بـ7 آلاف زائر فقط يوميا .

و تعكس الخطوة الأخيرة الحاجة المتزايدة لدخول المواطنين اليابانيين العائدين والزائرين الأجانب، بما في ذلك الطلاب الذين يرغبون في الإقامة في اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن "اليابان تخطط لزيادة التحركات الدولية للأشخاص على مراحل من خلال مراعاة وضع الوباء في الداخل والخارج وإجراءات مراقبة الحدود التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى".

وفرضت اليابان فعليًا حظرًا على دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين في أواخر نوفمبر للحد من تدفق متغير أوميكرون، مما أثار انتقادات من الطلاب والأكاديميين ودوائر الأعمال بأن الإجراء كان صارمًا للغاية.

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