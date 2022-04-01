إثيوبيا تفشل في عرقلة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب في إقليم تيجراي

أديس أبابا- (بي بي سي):

فشلت إثيوبيا الخميس في الأمم المتحدة في منع منح التمويل المخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم بشأن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومقاتلي تيغراي في إثيوبيا.

وشكلت لجنة تابعة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد، للتحقيق في تلك المزاعم، التي ارتكبت خلال الحرب في نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد.

وحاولت اديس ابابا بلا جدوى الخميس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، عرقلة تمويل التحقيق الأممي من خلال التصويت.

وصوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا بعدم التمويل، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.

ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية بالقرار واعتبرته "رسالة لمن يحاول الإفلات من المسؤولية عن جرائم حرب".