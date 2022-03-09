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أوكرانيا لا تستبعد مناقشة الوضع المحايد

06:59 م الأربعاء 09 مارس 2022
أوكرانيا لا تستبعد مناقشة الوضع المحايد

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(دويتشه فيله)

قال إيهور شوفوكفا، مستشار شؤون السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الثلاثاء في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية عندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تكون مستعدة خلال المفاوضات لقبول الوضع المحايد: "يمكن مناقشة مثل هذه القضايا في المفاوضات، هذا ممكن بلا شك"، ودعا شوفوكفا إلى عقد اجتماع على مستوى الرؤساء.

وأكد أشوفوكفا أن إجراء مفاوضات جادة لن يكون ممكنا إلا إذا التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زيلينسكي، معلنا استعداد زيلينسكي لذلك، مشيرا في المقابل إلى أن الجانب الروسي للأسف ليس على استعداد للقيام بذلك.

وطالب شوفوكفا الشركاء الدوليين بالمساعدة في عقد مثل هذا الاجتماع، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يمكن عقد مثل هذه المفاوضات أو اتفاق محتمل إلا بعد توقف الأعمال الحربية وكان هناك وقف لإطلاق النار.

هذا المحتوى من

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فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا مفاوضات روسيا الغزو الروسي
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