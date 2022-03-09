إعلان

زيلينسكي: يطلب من الغرب البتّ سريعًا في مقترح بولندا

06:43 م الأربعاء 09 مارس 2022
زيلينسكي: يطلب من الغرب البتّ سريعًا في مقترح بولندا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو جديد له عبر تطبيق "تليجرام" الأربعاء، الغرب إلى إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن"، ودعم اقتراح بولندا بإرسال طائراتها طراز "ميج-29".

وقال زيلينسكي: "اتخذوا قرارًا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات"، داعيًا إلى دراسة الاقتراح البولندي.

ورحب بعرض بولندا قائلاً "نحن نشكركم"، ومعربًا عن أسفه لأنه "لم يتمّ اتخاذ أي قرار" حتى الآن فيما يتواصل الهجوم الروسي. وأضاف، "المقترحات البولندية لا تحظى بدعم. متى سيتّخذ قرار؟".

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا الغزو الروسي بولندا طائرات
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- تدخل فوري.. توجيه عاجل من الحكومة للمحافظين بشأن نقص السلع
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا