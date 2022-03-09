زيلينسكي: يطلب من الغرب البتّ سريعًا في مقترح بولندا

وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو جديد له عبر تطبيق "تليجرام" الأربعاء، الغرب إلى إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن"، ودعم اقتراح بولندا بإرسال طائراتها طراز "ميج-29".

وقال زيلينسكي: "اتخذوا قرارًا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات"، داعيًا إلى دراسة الاقتراح البولندي.

ورحب بعرض بولندا قائلاً "نحن نشكركم"، ومعربًا عن أسفه لأنه "لم يتمّ اتخاذ أي قرار" حتى الآن فيما يتواصل الهجوم الروسي. وأضاف، "المقترحات البولندية لا تحظى بدعم. متى سيتّخذ قرار؟".