بريطانيا تعلن اعتزامها مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا

لندن - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها مواصلة توريد أسلحة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن لندن وردت حتى الآن 3615 صاروخ دفاع جوي "إن إل إيه دبليو" السلاح الخفيف المضاد للدبّابات من الجيل التالي، ومن المنتظر إرسال المزيد.

وأضاف والاس أن الحكومة البريطانية تعتزم إرسال عدد صغير من الأسلحة المضادة للدبابات طراز جافلين إلى أوكرانيا، وكذلك صواريخ أرض جو من طراز "ستارستريك".

واستطرد والاس: "من الضروري أن يكتسب الأوكرانيون القدرة على الطيران وصد الغارات الروسية".

يذكر أن بريطانيا كانت واحدة من أولى الدول التي أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا في الأزمة الراهنة.

وحصلت أوكرانيا على صواريخ دفاع جوي من دول بينها ألمانيا.