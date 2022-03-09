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إلغاء جميع إجراءات مكافحة كورونا في رومانيا

02:16 م الأربعاء 09 مارس 2022
إلغاء جميع إجراءات مكافحة كورونا في رومانيا

فيروس كورونا

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بوخارست- (د ب ا):

ألغت رومانيا اليوم الأربعاء تقريبا جميع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأصبح الآن من الممكن دخول رومانيا بدون تقديم شهادة تفيد بتلقى لقاح فيروس كورونا.

وتم إلغاء إلزام ارتداء الكمامة، الذي كان مطبقا من قبل في جميع الأماكن العامة وفي الأماكن المفتوحة. كما لم تعد هناك أي قيود مفروضة على ساعات عمل المطاعم أو عدد الزبائين الذين يمكن استقبالهم أو دخول جميع الفعاليات والمؤسسات الثقافية.

ويعد الاستثناء الوحيد هو وزارة الصحة، التي تعتزم تطبيق قيودها الخاصة، المرجح أن تؤثر على المستشفيات.

ويشار إلى أن رومانيا خضعت لحالة تأهب، جعلت القيود قانونية، بسبب جائحة كورونا، منذ 18 مايو 2020. وقد انتهت فترة العمل بهذه الحالة ولم يتم تمديدها، بحسب ما أعلنته الحكومة في بوخارست.

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