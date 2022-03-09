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أردوغان: تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

02:03 م الأربعاء 09 مارس 2022
أردوغان: تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

إردوغان

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أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع للكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، مواقف الدول الغربية حيال الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"مثلما نرفض ترك الشعب الأوكراني وحيدا، لا نقبل أيضا الممارسات التي تذكرنا بمطاردة الساحرات حيال الشعب الروسي".

وأشار إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، وقادة دول المنطقة، بهدف تهدئة الوضع وإيجاد مخرج للأزمة الحالية.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا غدا اجتماعا يشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا.

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