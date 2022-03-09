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سيدني تشهد أكثر بداية مطيرة في عام واحد على الإطلاق

08:01 ص الأربعاء 09 مارس 2022
سيدني تشهد أكثر بداية مطيرة في عام واحد على الإطلاق

فيضانات أستراليا- أرشيفية

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سيدني- (د ب أ):

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم الأربعاء أن سيدني شهدت أكثر بداية مطيرة في عام واحد على الإطلاق، في الوقت الذي تواصل فيه ولاية نيو ساوث ويلز مكافحة الفيضانات.

وفي غضون 24 ساعة حتى الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء (2300 من مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، شهدت أجزاء من سيدني أمطارا بلغ منسوبها أكثر من 100 مليمتر، حسبما ذكر مكتب الأرصاد.

وقال المكتب في تغريدة: "هذا العام يمثل البداية الأكثر أمطارا لعام على الإطلاق"، مشيرا إلى تجاوز الرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله عام 1956.

وبعد 16 يوما من الأمطار المتواصلة تقريبا ، بدأ هطول الأمطار في التراجع أخيرا اليوم الأربعاء حيث تحرك نظام الضغط المنخفض قبالة ساحل نيو ساوث ويلز.

وأودت أزمة الفيضانات بحياة سبعة أشخاص على الأقل في الولاية. ولقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في كوينزلاند المجاورة في الفيضانات هناك، حسبما ذكرت وكالة "أستراليان أسوشيتد برس".

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