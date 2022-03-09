وزيرا خارجية باكستان والصين يبحثان هاتفيا القضايا المتعلقة بأفغانستان وأوكرانيا

إسلام أباد -(أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشي، مع نيره الصيني وانج يي، اليوم القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن إن وزيري خارجية البلدين بحثا خلال اتصال هاتفي المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الصيني أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن عزائه بشأن ضحايا حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا بأحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، وأبدى تعاطفه مع عائلات ضحايا هذا الهجوم الذي يتسم بالجبن.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تطلع بلاده للعمل مع باكستان من أجل تعميق التعاون الاستراتيجي والثقة المتبادلة بين البلدين.