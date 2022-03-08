البنتاجون: موسكو تسعى لتجنيد سوريين للقتال بجانب القوات الروسية في أوكرانيا

واشنطن - (بي بي سي)

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن روسيا "تسعى لتجنيد سوريين للقتال إلى جانبها في الحرب في أوكرانيا".

وقال المسؤول للصحفيين "من الجدير بالملاحظة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يعتقد أنه بحاجة إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب حتى يستطيع تحقيق أهداف حملته العسكرية في أوكرانيا".

وكانت روسيا قد دعمت قوات الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الذي شهدته سوريا على مدار سنوات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الاثنين عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الروسي جنَد في غضون الأيام الأخيرة مقاتلين من سوريا، "على أمل أن تساعد خبرتهم التي اكتسبوها في مجال القتال في المناطق الحضرية القوات الروسية على السيطرة على العاصمة كييف".

وقال المسؤول العسكري الأمريكي إنه لا يستطيع أن يقدم تقديرات لعدد السوريين الذين تم تجنيدهم. ولم يصدر بعد أي تعليق من موسكو حيال تلك التقارير.