إعلان

روسيا: مستعدون للحوار مع كييف والأمر يتوقف على استعدادها

01:06 م الثلاثاء 08 مارس 2022
روسيا: مستعدون للحوار مع كييف والأمر يتوقف على استعدادها

ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة دوما لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنها لا تعرف ما إذا كان الجانب الأوكراني سيظهر مثل هذا الاستعداد في الاجتماع المقرر بين وزيري خارجية البلدين خلال الأسبوع الجاري في تركيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنها القول: "بالنسبة لنا، تعرفون مبدأنا، الاستعداد للتفاوض. المسألة تتعلق بالجانب الآخر، وما إذا كان مستعدا لبعض الحديث الموضوعي".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أكد وجود خطط للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا الأسبوع الجاري.

وقال كوليبا إنه إذا كان لافروف مستعدا لإجراء حديث جاد، فإنهما سيتحدثان "من دبلوماسي إلى دبلوماسي. ولكن إذا بدأ لافروف في تكرار الدعاية السخيفة التي تم نشرها مؤخرا، فسأعطيه الحقيقة الصعبة التي يستحقها".

ماريا زاخاروفا روسيا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيرجي لافروف أوكرانيا

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قفزة كبيرة في سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا