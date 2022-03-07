القصف الروسي يدمر مختبرًا فيزيائيًا ذريًا أنشأته أمريكا في أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

قال رافاييل ماريانو جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القوات الروسية دمرت مختبرا فيزيائيا ذريا يقع تحت الحماية الدولية في ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما يؤكد المخاوف المتزايدة المتعلقة بمخاطر السلامة التي يشكلها القتال حول المنشآت الذرية في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن جروسي قوله إن مولد النيوترون في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا تعرض للتدمير خلال هجوم روسي، بيد أن مخزون المواد المشعة في الموقع كان صغيرا ولم تكتشف أجهزة الرصد أي تسرب إشعاعي.

وأضاف جروسي": "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو"، مشيرا إلى أنه تم بناء المعهد بالتعاون مع مختبر أرجون الوطني الذي يقع خارج مدينة شيكاغو والذي يعد أحد أكبر وأقدم مختبرات العلوم والهندسة التابعة لوزراة الطاقة الأمريكية.

ونقلت بلومبرج عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن المختبر المدمر كان يستخدم لإجراء الأبحاث وكذلك لتوفير النظائر الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.