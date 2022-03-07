أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

موسكو تعلن استعدادها لوقف العملية العسكرية بشروط

06:44 م الإثنين 07 مارس 2022
موسكو تعلن استعدادها لوقف العملية العسكرية بشروط

دميتري بيسكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية في أي لحظة، في حال قبلت كييف الشروط الروسية.

وأوضح بيسكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء "رويترز"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم/الاثنين/ - "لقد قلنا للأوكرانيين إن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة في حال قبلوهم شروطنا".

وأضاف: "يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى أي تكتل والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وباستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك".

وتابع بيسكوف: "نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا، ويجب على الأوكرانيين وقف القتال".

هذا المحتوى من

Asha
دميتري بيسكوف موسكو الكرملين روسيا

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا