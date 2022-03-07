موسكو تعلن استعدادها لوقف العملية العسكرية بشروط

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية في أي لحظة، في حال قبلت كييف الشروط الروسية.

وأوضح بيسكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء "رويترز"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم/الاثنين/ - "لقد قلنا للأوكرانيين إن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة في حال قبلوهم شروطنا".

وأضاف: "يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى أي تكتل والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وباستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك".

وتابع بيسكوف: "نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا، ويجب على الأوكرانيين وقف القتال".