بلينكن: عقوبات الغرب ضد روسيا لها "تأثير درامي"

فيلنيوس - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا إثر غزوها لأوكرانيا لها "تأثير درامي غير مسبوق".

وأضاف بلينكن خلال زيارته إلى ليتوانيا: "إننا نرى أن الروبل الروسي قد طرح أرضًا وأن تصنيف روسيا الائتماني وصل إلى الصفر بشكل رئيسي، وبلغ الحضيض، إذا جازت لنا تسميته كذلك. ونحن نرى أن سوق الأسهم الروسي في حالة انهيار، كما نرى أن جميع الشركات الرائدة تقريبًا في روسيا تهاجر بشكل جماعي.

واستطرد بلينكن "كل هذه الأشياء تحدث، وهي تحدث في الوقت الحالي". وقال بلينكن إن الجهود المبذولة لإيقاف عمليات نقل التكنولوجيا إلى روسيا ستؤثر على المدى البعيد بشكل كبير على اقتصادها.

من جانبه دعا وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، الذي كان واقفا إلى جوار نظيره الأمريكي، إلى فرض المزيد من العقوبات وبشكل أشد ضد روسيا، مشيرًا إلى أنه لم يتم عزلها بعد بشكل تام وأنها تحاول الالتفاف حول تلك العقوبات.