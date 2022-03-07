البحرية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخًا صوب البحر الأحمر



(وكالات):

كشفت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقا على الأقل صاروخا واحدا، قبل يومين، في خطوة تهدد الكثير من السفن التجارية التي تعبر ذلك الممر المائي المهم للملاحة العالمية.

وقالت البحرية الأمريكية أن الصاروخ أطلق السبت صوب البحر الأحمر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وتعليقا على الحادثة، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومقره البحرين: "رغم أن حركة الملاحة لم تتأثر هذه المرة، فإن هذه الأفعال تزعزع الاستقرار وتشكل خطرا على كل السفن المارة في هذا الممر المائي الحيوي".

وأطلق الحوثيون مرارا صواريخ وأرسلوا قوارب محملة بالقنابل في مياه البحر الأحمر وزرعوا الألغام فيها.