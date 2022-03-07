اكتمال إجلاء مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا تقريبا

فيينا- (د ب أ):

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن عملية إجلاء جميع أعضاء بعثة المراقبة من أوكرانيا اكتملت تقريبا.

وجاء في بيان للمنظمة أمس الأحد" إن عملية الإجلاء المؤقتة لجميع أعضاء البعثة الدولية اكتملت تقريبا. وأن أخر من تبقى من المجموعة هم- رئيس المراقبين وفريق الإدارة العليا- وسوف يغادرون أوكرانيا الآن".

يشار إلى أنه مع بداية الأسبوع الماضي كان هناك فريقا مكونا من 500 مراقب تقريبا عالقين داخل المدن الأوكرانية المحاصرة مثل خاركيف وخيرسون.

وقالت المنظمة أنه لا يزال يتعين إجلاء بعض المراقبين من منطقتي لوهانسك ودونيتسك الهادئتين نسبيا. وقتلت يوم الثلاثاء الماضي عاملة أوكرانية تابعة للمنظمة في قصف على مدينة خاركيف أثناء محاولتها الحصول على إمدادات لعائلتها.

وقالت المنظمة أيضا أنها تلقت تقارير تفيد بأن مقر بعثتها الخاصة للمراقبة في ماريوبول "تضرر بسبب القصف" يوم الأحد.

وقررت المنظمة في أواخر فبراير الماضي إنهاء مهمتها في أوكرانيا مؤقتا بسبب الغزو الروسي للبلاد وإخراج جميع أفراد الفريق غير المسلحين إلى خارج البلاد.