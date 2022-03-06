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السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات التقنية والفضاء والابتكار

10:37 م الأحد 06 مارس 2022
السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات التقنية والفضاء والابتكار

علم السعودية

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الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مع وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيرالد إدجار جريمستون، اليوم الأحد، توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التقنية والفضاء والابتكار، وتطوير المشاريع الرقمية المشتركة وفي مقدمتها "One Web-Neom Tech".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم على هامش فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم إطلاع الجانب البريطاني على فرص الاستثمار المتاحة للشركات البريطانية في مجالات التقنية والفضاء والابتكار في السعودية.

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Asha
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