بوتين: لن نوقف عملياتنا العسكرية إلا إذا استجابت أوكرانيا لمطالبنا

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير كما خُطط لها، مشددا على أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلا إذا أوقفت كييف القتال واستجابت للمطالب الروسية.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان اليوم الأحد أن بوتين وأردوغان أجريا مباحثات هاتفية شرح خلالها الرئيس الروسي أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأكد أنها تسير كما خُطط لها.

وأضاف البيان:" أن الرئيس بوتين أبلغ نظيره التركي أن العملية العسكرية لحماية "دونباس" يمكن أن تتوقف بشرط توقف كييف عن القتال واستجابتها للمطالب الروسية".

وأشار إلى أن الرئيس بوتين أكد على استعداد بلاده للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يكون لدى كييف نهجا بناء في الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا.

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب بيان الكرملين، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.