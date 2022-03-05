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بيروت: عودة 100 لبناني من أوكرانيا عبر بولندا غدا

11:20 م السبت 05 مارس 2022
بيروت: عودة 100 لبناني من أوكرانيا عبر بولندا غدا

لبنان

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بيروت - (أ ش أ):

أكدت الهيئة العليا للإغاثة بلبنان وصول أكثر من 100 شخص من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت مساء غد الأحد قادمين من بولندا.

وأوضحت الهيئة العليا للإغاثة أن الطائرة التي تقل أكثر من 100 لبناني ستصل إلى بيروت مساء غد وذلك ضمن جهود عملية إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير سيتوجه صباح الغد إلى بولندا لتأمين وإنجاز إجراءات عودة اللبنانيين بالتنسيق مع سفيرة لبنان في بولندا.

وكانت هيئة الإغاثة قد أعلنت عن وصول 128 لبنانيا أمس قادمين من أوكرانيا عبر رومانيا.

هذا المحتوى من

Asha
الهيئة العليا للإغاثة بلبنان لبنان أوكرانيا بولندا مطار رفيق الحريري الدولي بيروت

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