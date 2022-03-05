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"تأخروا في دفع الإيجار".. مقتل أسرة يونانية من 4 أفراد

05:37 م السبت 05 مارس 2022
"تأخروا في دفع الإيجار".. مقتل أسرة يونانية من 4 أفراد

الشرطة اليونانية

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أثينا - (د ب أ):

قال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، اليوم السبت، أن رجلا، 60 عاما، اعترف بقتل زوجين وطفليهما الصغيرين في بلدة أندرافيدا اليونانية، بسبب تأخرهم في سداد الإيجار على ما يبدو.

ونقلت قناة "إي آر تي" الرسمية عن ثيودوريكاكوس قوله إنه تم العثور على الأم، 37 عاما، والأب، 32 عاما، وطفليهما اللذين يبلغان من العمر ثلاثة أعوام وعامين قتلى في منزلهم في البلدة الصغيرة الواقعة شمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز يوم الأربعاء الماضي. وتم إطلاق النار على الوالدين وخنق الطفلين.

وتم اعتقال القاتل المزعوم في مدينة باتراس الساحلية (نحو 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أندرافيدا) في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "ايه إن ايه"

وبحسب صحيفة "تو بروتو ثيما" ظهرت على الرجل علامات على العنف في سن مبكرة، حيث أطلق النار على ساق زميل دراسة عندما كان في الخامسة عشرة. كما تردد أنه يتبنى أراء متطرفة ونشر منشورات عنصرية متطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الشرطة اليونانية اليونان مقتل أسرة يونانية

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