أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

شل تشتري شحنة من نفط الأورال الروسي بخصومات قياسية

11:54 م الجمعة 04 مارس 2022
شل تشتري شحنة من نفط الأورال الروسي بخصومات قياسية

شركة شل العالمية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ):

اشترت شركة شل، ثاني أكبر شركة للنفط في أوروبا، شحنة لخام نفط الأورال الروسي الشهير، بخصومات قياسية، ما يعزز قرار الشركة بمواصلة شراء إمدادات النفط من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، دفعت الشركة سعرا يقل بحوالي 50ر28 دولار للبرميل عن سعر "برنت المؤرخ"، وهو مقياس لتجارة النفط الفعلي عالميا، وستحصل على الشحنة من شركة ترافيجورا جروب لتجارة السلع.

وتستمر شل في شراء النفط والغاز من روسيا، حسبما أفاد مصدر مطلع لبلومبرج الأربعاء الماضي.

وقال المصدر إن الشركة تجري مناقشات مع الحكومة، وأنها ستلتزم بأي تغييرات في اللوائح.

ويعد القرار لحظة بالغة الأهمية لسوق النفط.

ولم تفرض الحكومات حتى الآن حظرا على شراء النفط والغاز الروسيين، خشية من حدوث قفزة في الأسعار جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.

شركة شل نفط الأورال الروسي أوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا