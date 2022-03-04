أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الغارات الجوية على تشيرنيهيف إلى 47 قتيلا
تشيرنيهيف - (د ب أ):
عقب غارات جوية مكثفة على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، ارتفع عدد القتلى إلى 47 قتيلا، بحسب بيانات رسمية.
وأعلنت إدارة المنطقة اليوم الجمعة أن الضحايا هم 38 رجلا و 9 نساء.
وذكرت البوابة الإخبارية الأوكرانية (سترانا نيوز) أن هذه أكبر حصيلة لقتلى مدنيين في هجوم منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في المدينة التي يقطنها نحو 300 ألف شخص قرب الحدود مع روسيا.
وتنفي القيادة في موسكو استهداف مبانٍ مدنية.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان