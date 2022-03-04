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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الغارات الجوية على تشيرنيهيف إلى 47 قتيلا

01:52 م الجمعة 04 مارس 2022
أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الغارات الجوية على تشيرنيهيف إلى 47 قتيلا

غارات جوية

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تشيرنيهيف - (د ب أ):

عقب غارات جوية مكثفة على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، ارتفع عدد القتلى إلى 47 قتيلا، بحسب بيانات رسمية.

وأعلنت إدارة المنطقة اليوم الجمعة أن الضحايا هم 38 رجلا و 9 نساء.

وذكرت البوابة الإخبارية الأوكرانية (سترانا نيوز) أن هذه أكبر حصيلة لقتلى مدنيين في هجوم منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في المدينة التي يقطنها نحو 300 ألف شخص قرب الحدود مع روسيا.

وتنفي القيادة في موسكو استهداف مبانٍ مدنية.

غارات جوية مدينة تشيرنيهيف أوكرانيا روسيا الغزو الروسي

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