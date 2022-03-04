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الدوما يقر عقوبات صارمة على نشر "أخبار كاذبة" بشأن الجيش الروسي

11:57 ص الجمعة 04 مارس 2022
الدوما يقر عقوبات صارمة على نشر "أخبار كاذبة" بشأن الجيش الروسي

مجلس الدوما الروسي

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موسكو - (د ب أ):

في ضوء الحرب في أوكرانيا، أقر البرلمان الروسي (الدوما) اليوم الجمعة فرض عقوبات صارمة على نشر معلومات كاذبة مزعومة عن القوات المسلحة الروسية.

وصوت البرلمان في موسكو اليوم لصالح تعديل تشريعي ينص على فرض غرامات باهظة والسجن لمدة تصل إلى 15 عاما حال نشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي.

ويُحظر على وسائل الإعلام في روسيا منذ الأسبوع الماضي استخدام مصطلحات مثل "هجوم" أو "غزو" أو "إعلان الحرب" في تغطية الحرب ضد أوكرانيا. وتصف موسكو الحرب بأنها "عملية خاصة" عسكرية.

ولكي يدخل التعديل حيز التنفيذ، لا تزال هناك حاجة إلى موافقة مجلس الاتحاد - الغرفة الثانية في البرلمان - وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين. ومع ذلك، يعتبر كلاهما إجراء شكليا.

ووفقا لنص القانون، تُفرض العقوبات على نشر معلومات كاذبة مزعومة عن الجنود الروس، أو تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، أو الدعوات لفرض عقوبات على روسيا.

ويُخشى أن يؤدي ذلك إلى تقييد شديد لتقارير وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في روسيا. وكانت السلطات الروسية قد أغلقت بالفعل عددا من المحطات الناقدة خلال الأيام الماضية. وأعلنت محطة الإذاعة الشهيرة "إيكو موسكفي" إغلاقها.

وأُعلن الأسبوع الماضي أن أي وسائط إعلامية لن تقوم بحذف المحتويات التي تنتهك اللوائح سيُجرى حظرها. وينطبق هذا أيضا على نشر "معلومات غير صحيحة عن قصف مدن أوكرانية ومقتل مدنيين في أوكرانيا خلال عمليات للجيش الروسي". وتم بالفعل حظر العديد من الوسائط الإعلامية.

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