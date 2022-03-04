الناتو ينتقد هجوم روسيا على محطة نووية: "طيش"

بروكسل - (د ب أ):

وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج هجوم روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بأنه "طيش".

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا والانخراط في جهود دبلوماسية لتسوية الصراع.

وجاءت تصريحات الأمين العام مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل اليوم الجمعة.