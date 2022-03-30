Masrawy logo white

إعلان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله

09:54 م الأربعاء 30 مارس 2022
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله

قيس سعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عن حل البرلمان على المادة 72 من الدستور وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال قيس سعيد، إن الدولة لن تكون أبدأ لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها، مضيفًا أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون.

وأضاف، أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة، متابعًا: ": الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور" مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
قيس سعيد الرئيس التونسي حل البرلمان التونسي تونس انقلاب
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا