الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عن حل البرلمان على المادة 72 من الدستور وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال قيس سعيد، إن الدولة لن تكون أبدأ لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها، مضيفًا أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون.

وأضاف، أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة، متابعًا: ": الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور" مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها