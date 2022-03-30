البرهان يشيد بالطفرة العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة

السودان - (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالطفرة العمرانية الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال تفقدها اليوم الأربعاء.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي - أن البرهان تفقد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر.

ولفت مجلس السيادة السوداني، إلى أن العاصمة الإدارية أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغرض التخفيف من حدة الإزدحام بالقاهرة، وأنها تعتبر من أضخم المشاريع العقارية وأحدث المشروعات الاسثتمارية.