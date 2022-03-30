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البرهان يشيد بالطفرة العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة

06:50 م الأربعاء 30 مارس 2022
البرهان يشيد بالطفرة العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة

الفريق أول عبدالفتاح برهان

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السودان - (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالطفرة العمرانية الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال تفقدها اليوم الأربعاء.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي - أن البرهان تفقد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر.

ولفت مجلس السيادة السوداني، إلى أن العاصمة الإدارية أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغرض التخفيف من حدة الإزدحام بالقاهرة، وأنها تعتبر من أضخم المشاريع العقارية وأحدث المشروعات الاسثتمارية.

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عبدالفتاح البرهان العاصمة الإدارية الجديدة السودان محمد شاكر وزير الكهرباء مصر

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