البنتاجون : روسيا تراجع أولوياتها في أوكرانيا

واشنطن- (أ ش أ(:

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن البنتاجون رصد بعض التحركات العسكرية الصغيرة والمحدودة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه الشمال .

وأوضح كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن ما يحدث لا يمكن وصفه بالانسحاب، مشيرا إلى أن تقييم البنتاجون يؤكد أن روسيا تراجع أولوياتها في أوكرانيا .

يذكر أن الولايات المتحدة خصصت نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الحرب الروسية ودعم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي..حسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.