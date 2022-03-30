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البنتاجون : روسيا تراجع أولوياتها في أوكرانيا

04:43 م الأربعاء 30 مارس 2022
البنتاجون : روسيا تراجع أولوياتها في أوكرانيا

البنتاجون

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واشنطن- (أ ش أ(:

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن البنتاجون رصد بعض التحركات العسكرية الصغيرة والمحدودة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه الشمال .

وأوضح كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن ما يحدث لا يمكن وصفه بالانسحاب، مشيرا إلى أن تقييم البنتاجون يؤكد أن روسيا تراجع أولوياتها في أوكرانيا .

يذكر أن الولايات المتحدة خصصت نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الحرب الروسية ودعم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي..حسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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