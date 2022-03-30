الضفة الغربية: حملة اعتقالات واسعة تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين

الضفة الغربية- (بي بي سي):

نفذت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية شملت 26 فلسطينياً٬ من بينهم عدنان حمارشة والد منفذ عملية إطلاق النار في بني براك التي قتل فيها 5 إسرائيليين، واعتقل أيضا شقيق المنفذ عمر حمارشة وهو معتقل سابق.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تركزت الاعتقالات في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس وبيت لحم وكفر قدوم ورام الله ومردا ويعبد، وقرى جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أغلقت عدة طرق أمام المركبات الفلسطينية وألقت الحجارة على المارة.

وكتبت مجموعة تعرف نفسها بـ"فتية التلال" (مجموعة من المستوطنين المتطرفين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية) شعارات عنصرية على جدران قرية عصيرة القبلية شمال الضفة الغربية وكتبوا: "استيقظوا أيها اليهود، فدم اليهود ليس مستباحاً".

ونقلت سائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي أنه في ظل الوضع الأمني ​​المتوتر في البلاد، تقرر اتخاذ عدة إجراءات وتعزيز القوات على امتداد الخط الأخضر وعدم السماح للفلسطينيين بالعمل اليوم داخل التجمعات السكنية اليهودية في المنطقة وأبقت العمل في المناطق الصناعية فقط.

كما تقرر تكثيف الوجود العسكري في المنطقة المحاذية لقطاع غزة تحسبا لأي تصعيد أمني في الجنوب، وذلك ضمن خطة معدة سلفا قبيل الاستعداد لشهر رمضان.