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بايدن يبدي تحفظه إزاء تعهد روسيا بتقليص الهجمات في أوكرانيا

11:52 م الثلاثاء 29 مارس 2022
بايدن يبدي تحفظه إزاء تعهد روسيا بتقليص الهجمات في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحفظ على إعلان روسيا تقليص العمليات العسكرية بدرجة كبيرة في شمال أوكرانيا في أعقاب محادثات السلام التي جرت في إسطنبول اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن إنه لن يقيم البيانات حتى يتمكن من "رؤية ما هي أفعالهم".

وذكر بايدن في البيت الأبيض "دعونا فقط نرى ماذا سيقدموا"، مضيفا أنه ما لم يحدث تغير فعلي، سيستمر الضغط على موسكو مع "عقوبات قوية" ودعم للجيش الأوكراني.

وفي إشارة إلى اتصال هاتفي مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وأضاف بايدن أن الإجماع الآن يركز على الانتظار ورؤية ماذا سيفعل الروس.

وقال "سنستمر في مراقبة ما يحدث عن كثب". في غضون ذلك، قال بيان صحفي للبيت الأبيض إن القادة الخمسة أكدوا الحاجة إلى توصيل مساعدات إنسانية لمدينة ماريوبول المحاصرة.

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