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سول: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي ربما كان "هواسونج-15"

04:46 م الثلاثاء 29 مارس 2022
سول: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي ربما كان "هواسونج-15"

الصاروخ الباليستي

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سول- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي يبدو أنه كان طراز هواسونج-15 وليس هواسونج-17 مثلما أعلنت بيونج يانج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي العابر للقارات بعد ظهر يوم الخميس الماضي، لكن لقطات بثتها بيونج يانج أظهرت ظل الصاروخ في اتجاه يشير إلى أن اللقطات تمت في الصباح.

وأشارت سول إلى أن الصور التي نشرتها كوريا الشمالية أظهرت أن عملية الإطلاق تمت تحت سماء صافية، ولكن السماء كانت ملبدة بالغيوم في الغالب في موقع الإطلاق يوم 24 آذار/مارس.

وأخفقت كوريا الشمالية في تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 16 آذار/مارس، ولم تكن ثمانية أيام كافية لتحديد المشكلات الفنية وإجراء تجربة أخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات.

واحتاجت كوريا الشمالية إلى أداة دعاية بعد أن شهد مواطنوها فشل الإطلاق في 16 آذار/مارس، حسبما قالت وزارة الدفاع في سول في تقرير للبرلمان اليوم الثلاثاء.

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