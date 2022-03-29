الصين تعارض بشدة مشروع قانون المنافسة الأمريكي-الصيني

بكين- (أ ش أ):

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين عن معارضة بكين الشديدة لمشروع قانون أمريكي، يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية مع الصين، مؤكدا إصرار بلاده على حماية مصالحها.

وقال في إفادة صحفية، حسب ما نشرته الخارجية الصينية، إن "مضمون مشروع القانون المتعلق بالصين يتجاهل الحقائق، ويضخم نظرية التهديد الصيني ويحث على تطوير منافسة استراتيجية مع الصين بل ويتعارض مع رغبة مختلف القطاعات في الصين والولايات المتحدة التي تعمل على تعزيز الاتصالات والتعاون".

وأكد الدبلوماسي معارضة الجانب الصيني بشدة، مؤكدا أن بكين ستدافع عن مصالحها بقوة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس على مشروع قانون يهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين في الاقتصاد والأمن.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الاضطرابات في توريد السلع مثل أشباه الموصلات واستعادة الوظائف في الولايات المتحدة، إذ يوفر 45 مليار دولار لتحسين سلاسل التوريد الأمريكية ومنع النقص في السلع الأساسية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.ذغ٧ل