شولتس يُذَكِّر دول الاتحاد الأوروبي بتعهدها بإيواء لاجئي الحرب الأوكرانية

برلين - (د ب أ)

ذَكَّر المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بتعهدها بإيواء لاجئين فارين من الحرب في أوكرانيا.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الاثنين إنه لا يزال هناك حتى الآن الكثير من اللاجئين ولاسيما في الدول المجاورة لأوكرانيا وكذلك في ألمانيا، مشيرا إلى أن من المهم الآن أن تقوم دول أخرى بإيواء جزء من هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون على وجه التحديد إلى أين ينبغي عليهم أن يذهبوا.

وأضاف شولتس أن بولندا وألمانيا اتخذتا معا مبادرة في هذا الصدد " لكنهما تعتمدان على شيء تعهد به الجميع على نحو مجازي، ويتعين الآن أن يصبح هذا الشيء ملموسا".

ويعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل اليوم الأثنين، لإجراء مشاورات حول كيفية التعامل المشترك في مسألة توزيع اللاجئين القادمين من منطقة الحرب.

كانت ألمانيا وبولندا وجهتا أمس الأحد نداء عاجلا إلى المفوضية لتقديم المساعدة في إيواء اللاجئين.

وتحث وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على توزيع اللاجئين داخل أوروبا وفقا لحصص.

كانت دول التكتل قررت أوائل الشهر الجاري توفير الحماية لكل اللاجئين الأوكرانيين على نحو سريع وخال من البيروقراطية، غير أن العدد الكبير للاجئين وضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات.

كانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في جنيف قد اعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في نزوح أكثر من 5ر6 مليون شخص داخل بلادهم ،حيث اضطر هؤلاء الأشخاص إلى ترك منازلهم وقراهم ومدنهم بسبب الهجمات الصاروخية والقصف.

وإلى جانب هؤلاء، هناك نحو 5ر3 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة لأوكرانيا وذلك حسب بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.