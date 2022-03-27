وزيرا خارجية إسرائيل وأمريكا يتفقان على منع إيران من الحصول على سلاح نووي

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على أهمية منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وذلك قبل اجتماع تاريخي سينطلق في وقت لاحق اليوم مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل اليوم الأحد قبل الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين.

وفي القدس، التقى بلينكن أولا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، الذي سيشارك أيضا في المناقشات رفيعة المستوى في وقت لاحق اليوم.

وأكد لابيد في مؤتمر صحفي بعد اللقاء أن "إيران ليست مشكلة إسرائيلية.. فالعالم بأكمله لا يمكنه تحمل أن تصبح إيران قوة نووية .. وسنبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة خطر برنامج إيران النووي".

واعترف لابيد أن هناك مخاوف لدى إسرائيل إزاء شروط الاتفاق النووي المحتمل والتي تم التكتم عليها.

وقال للصحفيين وهو يقف بجانب بلينكن "لدينا خلافات بشأن الاتفاق النووي وتداعياته، ولكن الحوار المفتوح والصادق هو جزء من قوة علاقتنا".

وأكد "إسرائيل ستقوم بكل ما نعتبره ضروريا لوقف البرنامج النووي الإيراني".

من جانبه، قال بلينكن "عندما يتعلق الأمر بأكثر العناصر أهمية، نحن نتفق.. نحن ملتزمون وعازمون على منع إيران من حيازة سلاح نووي".

وأضاف أن "إيران التي يكون لديها سلاح نووي أو قدرة على إنتاج سلاح نووي في فترة وجيزة، ستصبح أكثر عدوانية وستعتقد أنها يمكن أن تتصرف بإحساس زائف من القدرة على الإفلات من العقاب".

وأضاف أن "أفضل طريقة" لمنع هذا من الحدوث هو عودة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015 .

وقد وصل وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر إلى إسرائيل اليوم قبل مأدبة العشاء المقررة في المساء. ومن المقرر عقد الاجتماعات غدا الاثنين.