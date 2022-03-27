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أوكرانيا تعلن عن إجراء محادثات مع روسيا في تركيا

07:20 م الأحد 27 مارس 2022
أوكرانيا تعلن عن إجراء محادثات مع روسيا في تركيا

محادثات أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع الوفدان الأوكراني والروسي في تركيا لإجراء محادثات في الفترة من 28 إلى 30 مارس، وفقا لما ذكره النائب البرلمانى الأوكراني وعضو فريق التفاوض ديفيد أراخاميا على فيسبوك.

وأضاف: "اليوم، خلال جولة أخرى من المحادثات عبر تقنية الفيديو، تم اتخاذ قرار بأن يكون للوفدين جولة تالية بالحضور الفعلى للأعضاء في تركيا"، دون أن يذكر تفاصيل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات شخصية يومي 29 و30 مارس بعد الجولة الأخيرة التي أجريت عبر الفيديو. ولم يحدد مكان الجلسة المخطط لها.

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