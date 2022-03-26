بعد تصريح الحرب في أوكرانيا.. هل وقع بايدن بزلة لسان أخرى بسبب بوتين؟

وارسو - (د ب أ):

أوضح البيت الأبيض تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بولندا حول مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في وارسو يوم السبت: "من أجل الرب ، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة"، دون أن يذكر الرئيس الروسي بالاسم، على الرغم من أنه فعل ذلك في عدة نقاط أخرى خلال خطابه.

وبعد ذلك بوقت قصير، سعى مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى توضيح أن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين.

وقال المسؤول: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة". لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".

وهذه هي المرة الثانية التي يخرج فيها البيت الأبيض توضيحا لتصريحات بايدن، خاصة بعدما قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال جنودها إلى أوكرانيا.

وخرج البيت الأبيض، مصححا أن الولايات المتحدة لا تنوي إرسال جنودا إلى أوكرانيا أو الدخول في قتال ضد روسيا.