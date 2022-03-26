التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف اليمنيين

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، استهدافه مسيرات مفخخة قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف(غرب) اليمن.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه، إن "الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة"، مشيرًا إلى" أنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من المناطق المحمية وأولها مطار صنعاء".

وكان التحالف أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم تنفيذ ضربات جوية ضد "مصادر التهديد بصنعاء والحديدة"، ردا على سلسلة هجمات استهدفت المملكة وتبناها الحوثيون في اليمن.

وأشار التحالف إلى أن هدفه "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".

وأضاف التحالف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي" وأن "العملية العسكرية بمراحلها الأولى"، مؤكدا أنها "ستستمر حتى تحقيق أهدافها".

كما أعلن التحالف فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، موضحا أن "الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة".