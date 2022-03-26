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تركيا: فرق مختصة من وزارة الدفاع تتعامل مع جسم يشبه لغمًا في البوسفور

01:53 م السبت 26 مارس 2022
تركيا: فرق مختصة من وزارة الدفاع تتعامل مع جسم يشبه لغمًا في البوسفور

وزارة الدفاع التركية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدخل الفرق المختصة للتعامل مع جسم شبيه باللغم قبالة سواحل مضيق البوسفور، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، أن الفرق المختصة قامت بتأمين محيط الجسم المشبوه وباشرت في التعامل معه لإبطال مفعوله.

وكانت تركيا، أعلنت في 28 فبراير الماضي، بعد أيام من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أنها ستمنع السفن الحربية لـ"الدول المطلة وغير المطلة للبحر الأسود" من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

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